FED ZINSENTSCHEID LIVE | Showdown für DAX, Bitcoin und Aktien

In ihrer Sitzung am 26. Juli 2023 könnte die Fed die Zinsen wieder anheben. Was passiert mit Ihrem Vermögen und Geld, wenn die Fed aktuell den Zins weiter anhebt? Welche Folgen hat diese Entscheidung für Festgeld, Tagesgeld und andere Anleihen und Zinsen? Jochen Stanzl, Chefmarktanalyst bei CMC Markets, kommentiert das Geschehen zur Zinsentscheidung der EZB ab 19:45 Uhr live.