EZB Zinsentscheid bringt Banken und Euro zum Einbruch!

Die EZB und Fed werfen ihre Ziele in Sachen Zinserhöhung über den Haufen und fahren ab August 2023 auf Sicht. Wenn diese Woche der geldpolitischen Entscheidungen und Instrumente und Zinsen eines gezeigt hat, dann ist es das, dass der Zinsgipfel erreicht ist. Das brachte der Zinsentscheid. Zudem könnte zumindest die Fed mit wehenden Fahnen als Sieger vom Platz gehen, wenn die Wirtschaft gerade noch so an einer Rezession vorbeischrammt und die Inflation trotz späten Handelns durch zielstrebige Zinspolitik und Strategie besiegt werden konnte. Jochen Stanzl von CMC Markets erläutert, warum Bankaktien unter Druck stehen und der Euro einbricht.