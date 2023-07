Ähnliche Signale kommen in diesen Tagen aus China, wo solche Debatten für ein wahres Kursfeuerwerk an der dortigen Börse gesorgt haben. Die Politik hat verstanden, dass die Notenbanken wegen der zu hohen Inflation gerade mit dem Rücken zur Wand stehen. Wenn jemand die Konjunktur anschieben kann, dann sind es demnach die Regierungen.

Der DAX hält sich über dem alten Allzeithoch von 16.427 Punkten. Solange das der Fall ist, sind weitere Kursgewinne aus technischer Sicht zunächst bis oberhalb der 16.600er Marke möglich. Die ersten Analysten heben bereits ihre Kursziele für die großen Indizes an. Der Ausbruch im DAX und der starke Trend der großen Indizes in New York entfalten eine gewisse Sogwirkung. Die Anleger fahren jetzt wie die Zentralbanken auf Sicht. Vor dem Wochenende kamen erneut konstruktive Daten von der Inflation. Wenn diese in nun am Freitag mit einer gewissen Abkühlung am US-Arbeitsmarkt garniert werden, könnte die fulminante Aufwärtsbewegung im DAX weitergehen.