Der Goldpreis steht aktuell unter Kaufdruck, nachdem Anleger auf die Reaktion in Niger und den Putsch dort reagieren. Auch der Uranpreis schnellt an der Börse nach oben, was Uranaktien an der New Yorker Aktienbörse NYSE gefragt macht. Hintergrund: Die Junta in Niger hat einen sofortigen Exportstopp von Uran und Gold beschlossen. Jochen Stanzl, Chefmarktanalyst von CMC Markets, analysiert die Situation und die möglichen Auswirkungen auf den Goldpreis und Uranpreis aktuell, 2023 und möglicherweise 2024!