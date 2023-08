Preview: Weiteres Quartal mit starkem Wachstum voraus - Temporäre Auftragsnormalisierung zeichnet sich ab



PVA TePla wird Donnerstag H1-Finanzkennzahlen veröffentlichen, die eine deutliche Fortsetzung des eingeschlagenen Wachstumspfades offenbaren dürften. So sollte die operative Entwicklung weiterhin vom hohen Auftragsbestand beflügelt sein. Dieser dürfte sich jedoch im Zuge abflachender Auftragseingänge in beiden Segmenten im abgelaufenen Quartal und im weiteren Jahresverlauf nunmehr auf hohem Niveau stabilisieren.

Vorgaben der Peer Group gemischt: Während viele Anlagenbauer nachgelagerter Prozessschritte der Halbleiterfertigung sowie Chiphersteller positive Entwicklungen vermeldeten, blickt der Waferhersteller Siltronic nüchtern auf 2023 und prognostiziert einen Umsatzrückgang von 14 bis 19% yoy. Der Umsatz im 6M-Zeitraum fiel dementsprechend rückläufig aus (-5,9% yoy). Derweil bauen die direkten PVA TePla-Peers Aixtron und SÜSS Microtec ihre Umsätze und Auftragsbestände massiv aus. So steigerte Aixtron seinen Umsatz um 31,2% yoy. Der Konzern erhöhte in diesem Zuge die Umsatzerwartungen für 2023. Der Auftragsbestand wuchs ebenfalls um 31,2% yoy. SÜSS Microtec konnte den Umsatz im Halbleitergeschäft nach vorläufigen Zahlen um 26,9% yoy steigern.



Deutliche Ausweitung der Umsatzbasis in Q2 erwartet: Aufgrund des hohen Auftragsbestandes zum Ende Q1 (327,2 Mio. Euro) gehen wir für PVA TePla von einem weiteren deutlich zweistelligen Umsatzwachstum in Q2 von 33,6% yoy auf 62,5 Mio. Euro aus (H1: 121,0 Mio. Euro; +51,1% yoy). Nach einer Umsatzverdopplung im Segment Industrial Systems in Q1 dürfte der Top Line-Anstieg in Q2 nunmehr wieder vermehrt vom Halbleiter-Segment getrieben worden sein und das Industrie-Segment sequenzielles Wachstum auf hohem Niveau verbucht haben.



Profitabilität im Jahresvergleich deutlich gesteigert: Ergebnisseitig dürfte sich dies aufgrund weiterhin steigender Inputpreise im Quartalsvergleich zwar in einer steigenden EBIT-Marge auf Konzernebene niedergeschlagen haben (Q2e: 10,6%; Q1: 9,4%). Im Jahresvergleich dürfte die Marge indes auf hohem Niveau stagniert haben (Marge: Q2/22: 10,5%). Für H1 dürfte hieraus eine Steigerung von 1,0 PP auf 10,0% EBIT-Marge resultieren.



Auftragseingang mit Korrektur bis Mitte 2024 und anschließendem erneuten Wachstum: Mit Blick auf die Auftragslage dürfte PVA TePla in Q2 einen Seitwärtsschritt verzeichnet haben. Aufgrund hoher Lagerbestände bei Chipfertigern haben diese nachweislich Investitionsbudgets reduziert. Dies dürfte sich u.E. in Q2 und in den Folgequartalen beim Konzern bemerkbar machen. Die Book-to-Bill-Ratio könnte auf H1-Sicht knapp unter 1,0 gefallen sein. Eine schwächelnde Auftragslage könnte je nach Konjunkturentwicklung u.E. noch bis Mitte 2024 anhalten. Die zahlreichen Initiativen zur Stärkung lokaler Lieferketten im Halbleiterbereich in Europa und Nordamerika (EU-Chips Act etc.) sollten die Auftragslage für den Konzern hiernach begünstigen und die strukturellen Wachstumstreiber verstärken.

Fazit: Wir gehen von einem erfolgreichen H1 für PVA TePla aus. Die Auftragslage dürfte sich indes normalisieren, die Zielsetzungen des Unternehmens allerdings nicht gefährden. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung mit einem unveränderten Kursziel von 33,00 Euro.





Die PVA TePla Aktie wird aktuell mit einem Minus von -2,21 % und einem Kurs von 21,20EUR gehandelt.



Rating: Kaufen

Analyst:

Kursziel: 33,00 Euro