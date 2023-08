Im Moment geben die Renditen der US-Staatsanleihen den Ton an. Am Freitag haben diese einen Turnaround vollzogen, der Zinsanstieg scheint vorerst gestoppt. Das hilft der Stimmung am Aktienmarkt auf die Sprünge, weil weiter steigende Zinsen die Rezessionsgefahr verstärkt hätten.

Anleger hatten die Angst, dass die Renditen nun ohne die Notenbank als Hauptakteur weiter steigen könnten, nachdem Fitch der USA die Bestnote in Sachen Bonität entzogen hat. Das ist der Grund, warum auch der Deutsche Aktienindex so empfindlich reagierte. Das Fitch-Downgrade und die eher psychologische Reaktion der Anleger wirkte wie eine kleine Leitzinsanhebung der US-Notenbank.