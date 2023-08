Es kommt beinahe einer zweiten Gründung gleich: Tembo Gold Corp. ( TSXV: TEM; FRA: T23A ) meldet heute eine bahnbrechende Transformation, die dem Unternehmen frisches Kapital und einen mächtigen neuen Hauptaktionär und Verbündeten in Tansania beschert, den tansanischen Tycoon Rostam Aziz. Durch die gleichzeitige strategische Akquisition eines produktionsreifen Goldprojekts in Tansania verändert sich Tembo im Expresstempo vom Explorer zum angehenden Produzenten.

Tembo bedeutet Elefant auf Kisuaheli; Quelle: Depositphotos

Nach Abschluss der Akquisition und der gleichzeitigen Finanzierungen wird erwartet, dass Taifa Mining, das größte private Bergbauunternehmen Tansanias, ca. 27.1% der Aktien von Tembo besitzen wird. Der Verkäufer der produktionsreifen Tagebaumine, die australische Lake Victoria Gold („LVG“), oder seine Aktionäre werden ca. 13,3% der Anteile an Tembo besitzen. Mit seinem neuen Set-Up will sich Tembo künftig als die „Go-To-Party“ für fortgeschrittene Goldprojekte in Tansania empfehlen – mit Zugang zu Geld und besten politischen Verbindungen.

Im ersten Schritt hat Tembo einen Lizenzkaufvertrag mit der privaten australischen Lake Victoria Gold Ltd. ("LVG“) abgeschlossen, gemäß dem das Unternehmen direkt oder indirekt das Goldprojekt Imwelo von LVG in Tansania erwerben wird. Parallel dazu hat Tembo eine verbindliche Absichtserklärung für eine Finanzierung in Höhe von 11.520.000 C$ mit Taifa Mining and Civils Limited ("Taifa“) unterzeichnet. Tembo behält sich das Recht vor, zusätzliche Finanzierungen entweder vor oder nach Abschluss der Akquisition oder der gleichzeitigen Finanzierungen abzuschließen.

Tembo erwirbt vollständig genehmigtes und produktionsreifes Tagebauprojekt

Das Imwelo Projekt ist ein Goldprojekt im Norden Tansanias, unmittelbar westlich der Goldmine Geita von Anglogold Ashanti. Das Projekt befindet sich im Besitz der tansanischen Tochtergesellschaft von LVG, Tanzoz Mineral Limited. Eine aktualisierte Vormachbarkeitsstudie („PFS") wurde 2021 von der australischen Measured Group Pty Ltd. fertiggestellt, die Minenentwurf, Minenplanung, Zeitplanung, Reservenschätzung und Kostenberechnung umfasst. Das Projekt verfügt über eine tansanische Bergbaulizenz (ML538/2015, „ML“) und enthält außerdem eine weitere primäre Bergbaulizenz PML2637, auf die LVG durch einen Kaufvertrag ein Recht hat. Die Bergbaulizenz ML538 hat eine Größe von 3,85 km² und die PML ist 8,5021 ha groß. Das Projekt unterliegt einer 2%igen Lizenzgebühr für einen früheren Eigentümer. Das ML ist für den Beginn des Minenbaus und der Produktion vollständig genehmigt. Die Projektressource umfasst sieben mineralisierte Standorte, die bebohrt wurden, und beinhaltet 42.000 Unzen Au mit einem gemessenen Gehalt von 3,15 g/t, 95.700 Unzen Au mit einem angezeigten Gehalt von 1,95 g/t und 153.900 Unzen mit einem abgeleiteten Gehalt von 1,53 g/t für insgesamt 291.600 Unzen Au. Das Gold kommt in typischen Quarzgang-Scherlagerstätten vor, die sich für den Abbau im Tagebau eignen. Das ML Imwelo bietet nach Auffassung von Tembo ein beträchtliches 'bluesky' Potenzial. Die bisherigen Bohrungen reichten nur bis zu 80 m unter die Oberfläche, einige Bereiche wurden nicht bebohrt, da sie zu diesem Zeitpunkt nicht zugänglich waren, und die Erweiterungen der bekannten Mineralisierung sind sowohl entlang des Streichens als auch neigungsabwärts noch nicht erprobt. Es wird mit einer beträchtlichen Erhöhung der Ressource und letztendlich der Reserve gerechnet, die eine Ausweitung der Produktion und eine Verlängerung der Lebensdauer der Mine ermöglichen wird.

Seth Dickinson Geschäftsführer von Lake Victoria Gold kommentierte das Geschäft aus Sicht der Verkäufer: „Lake Victoria Gold freut sich über die Möglichkeit, Teil der Tembo-Familie zu werden. Die Zusammenführung der technischen und landeskundlichen Kenntnisse und Erfahrungen unserer jeweiligen Teams wird eine starke Grundlage für die Entwicklung und den Fortschritt der tansanischen Goldprojekte bilden."

David Scott, Präsident und CEO von Tembo kommentierte: „Die Übernahme von Lake Victoria Gold und die Partnerschaft mit Taifa Mining positioniert Tembo Gold strategisch und macht es zu einem Vehikel für Wachstum und Konsolidierung in Tansania. Wir freuen uns darauf, zu sehen, wie sich Tembo von einem Unternehmen mit einem einzigen Explorationsobjekt zu einem Unternehmen mit mehreren Möglichkeiten der Wertschöpfung für die Aktionäre entwickelt. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Seth Dickinson von LVG und dem Taifa-Team bei der Identifizierung und Bewertung weiterer wertsteigernder Möglichkeiten im Land.“

Die Akquisition wird überwiegend durch Ausgabe von Tembo-Aktien zu 0,22 CAD bezahlt

Im Rahmen des Abkommens wird Tembo das Projekt für einen Betrag von 5.500.000 C$ erwerben, bestehend aus etwa 23,6 Millionen Stammaktien von Tembo zu einem angenommenen Wert von 0,22 C$ pro Aktie sowie etwa 221.000 USD in bar. Die Tembo-Aktien, die als Gegenleistung als Kaufpreis an LVG, das Management von LVG, Insider und Aktionäre gehen, die vor der Übernahme mehr als 3 % der LVG-Aktien besaßen, sind mit einer abgestuften Haltefrist versehen. 1/3 der Aktien wird nach sechs Monaten frei, ein weiteres Drittel nach 12 Monaten und das restliche Drittel wird aus dem Treuhandkonto freigegeben, sobald die kommerzielle Produktion auf dem Projekt erreicht wird.

Erst wenn die kommerzielle Produktion wider Erwarten nicht innerhalb von 3 Jahren nach Vertragsabschluss erreicht wird, wird das letzte Drittel der Treuhandanteile freigegeben. Während des Treuhandzeitraums behält Tembo (oder sein Bevollmächtigter) die Stimmrechte über die treuhänderisch verwahrten Aktien.

Der Abschluss der Akquisition unterliegt den üblichen aufschiebenden Bedingungen. Dazu gehören eine zufriedenstellende Due-Diligence-Prüfung durch Tembo und LVG. Tembo und LVG müssen alle erforderlichen Genehmigungen der Aktionäre und, falls erforderlich, der Gerichte, einholen um die Übernahme abzuschließen. Die Vertragspartner Tembo und LVG benötigen außerdem alle erforderlichen behördlichen Genehmigungen, einschließlich des Fair Competition Act (Tansania) und der TSXV, um mit der Akquisition fortzufahren. Nach Abschluss der Akquisition wird ein nominierter Vertreter von LVG in das Board of Directors von Tembo aufgenommen.

Formaler Abschluss der Akquisition voraussichtlich Ende 2023

Die Akquisition stellt gemäß den Richtlinien der TSXV eine "Fundamental Acquisition" dar und unterliegt der Genehmigung durch die TSXV. Alle Tembo-Aktien, die im Rahmen der Übernahme emittiert werden, unterliegen gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen einer viermonatigen Haltefrist ab dem Datum der Emission. Die Akquisition erfolgt zu marktüblichen Bedingungen und es werden keine Vermittlungsgebühren fällig.

In Verbindung mit der Akquisition hat Tembo eine verbindliche Absichtserklärung (LOI") mit Taifa über eine Teilfinanzierung in Höhe von 11.520.000 C$ (48.000.000 Aktien) abgeschlossen. Taifa, das dem tansanischen Tycoon Rostam Aziz gehört, wurde 1987 als Bau- und Erdbewegungsunternehmen in Mbeya, Tansania, gegründet. Seitdem hat sich das Unternehmen zum größten in lokalem Besitz befindlichen Bau- und Bergbauunternehmen in Tansania entwickelt, mit prominenten Unternehmen wie Petra, De Beers, Barrick und AngloGold Ashanti als Partnern. Die Vereinbarung mit Taifa stärkt den wachsenden Einfluss von Taifa im tansanischen Bergbausektor und gibt Tembo einen lokalen Partner mit umfassender Erfahrung im Bergbau an die Hand. Gemäß den Bedingungen der Absichtserklärung wird die Investition von Taifa in drei Phasen erfolgen, und zwar wie folgt:

Taifa (oder mit ihm verbundene Personen) wird zunächst 16 Millionen Aktien zu 0,22 C$ pro Aktie für einen Bruttoerlös von 3.520.000 C$ zeichnen. Nach Abschluss dieser Erstinvestition wird Tembo mit Taifa einen Vertrag über Bergbaudienstleistungen abschließen, in dem die Bedingungen festgelegt sind, unter denen Taifa Bergbaudienstleistungen für die Vorproduktion und die Produktion des Projekts erbringen wird. Diese Dienstleistungen werden zu wettbewerbsfähigen Bedingungen erbracht. TAIFA wird das Recht erhalten, ein Mitglied für das Tembo Board of Directors zu nominieren.

Nach Abschluss der endgültigen technischen Planung und dem Abschluss der Akquisition wird Taifa 20 Tage Zeit haben, um eine zweite Privatplatzierung von 16 Millionen Einheiten ("Einheiten") zu einem Preis von 0,24 C$ pro Einheit (vorbehaltlich der Preisfestsetzungsregeln der TSXV) mit einem Bruttoerlös von 3.840.000 C$ durchzuführen. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie und einem Warrant, der über einen Zeitraum von 2 Jahren zum Kauf einer zusätzlichen Stammaktie zu einem Preis von 0,26 C$ pro Aktie berechtigt. Nach Abschluss dieser Investition wird Tembo einen zusätzlichen Vertrag über Bergbaudienstleistungen mit Taifa abschließen, gemäß dem Taifa Bergbaudienstleistungen für bestimmte Projekte von Tembo erbringen wird. Diese Dienstleistungen werden zu wettbewerbsfähigen Bedingungen erbracht.

An dem Tag, der sechs Monate nach dem ersten Spatenstich von Tembo für das Projekt liegt, hat Taifa 20 Tage Zeit, die Warrants auszuüben, was zur Ausgabe von weiteren 16.000.000 Aktien mit einem Bruttoerlös von 4.160.000 C$ für Tembo führen wird. Nach Abschluss dieser Investition wird Tembo einen dritten Vertrag über Bergbaudienstleistungen mit Taifa abschließen, in dem die Bedingungen festgelegt sind, unter denen Taifa Bergbaudienstleistungen für die Tembo-Projekte, einschließlich aller zukünftigen Projekte, erbringen wird. Diese Dienstleistungen werden zu wettbewerbsfähigen Bedingungen erbracht werden.

Fazit: Wenn je einmal das Wort „transformativ“ bei einer Unternehmensnachricht angebracht war, dann wohl bei diesem Doppelschlag von Tembo. Der Tycoon Rostam Asiz ist ein tansanischer Dietrich Mateschitz – jeder im Land kennt ihn, ähnlich wie hierzulande den Gründer von Red Bull. Sein Investment wäre ohne die 13jährige Präsenz von Tembo im Land sicher nicht möglich gewesen. Im Prinzip kassiert Tembo die Dividende für das Vertrauens, das es über diesen langen Zeitraum in Tansania aufgebaut hat. Wie bei jedem guten Geschäft profitieren alle Beteiligten: Der australische Verkäufer löst die finanzielle Blockade, die sein Projekt bisher verhindert hat. Als Gegenleistung erhält er Aktien eines liquiden börsennotierten Unternehmens. Der tansanische Großinvestor wird zum neuen Hauptaktionär bei Tembo Gold. Zugleich sichert er seinem damit seinem eigenen Bergbauunternehmen Taifa mittelbar den Zutritt auf die große internationale Bühne. Außerdem profitiert er vom Know-how der Tembo Crew und wird am Ende durch Dienstleistungen einen Teil seines Investments zurückverdienen. Der größte Gewinner ist Tembo selbst. Beste politische Verbindungen sollten es dem Unternehmen in Zukunft ermöglichen, eine Reihe von „gestrandeten“ Projekten in Tansania aus ihrem Dornröschenschlaf zu befreien. Diese neue Ausrichtung von Tembo dürfte auch dem anderen Großaktionär gefallen, Barrick Gold.

