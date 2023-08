STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Anlegertrends

1. Discount-Call-Optionsschein auf Occidental Petroleum (WKN MB1MN0) Mit Spannung verfolgen Anleger die Investitionen von Börsenlegende Warren Buffett. Dieser ist verpflichtet, vierteljährlich der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC Bericht über seine Beteiligungen zu erstatten. Aus dem Bericht für das abgelaufene Quartal geht hervor, dass BuffettsŽ Beteiligungsfirma Berkshire Hathaway ihren Anteil am US-amerikanischen Ölkonzern Occidental Petroleum um weitere 5% auf aktuell über 13 Milliarden US-Dollar erhöhte. Die Aktie notiert derzeit bei 64,81 US-Dollar um 0,46 % leichter als am Vortag. Anleger verkaufen einen Discount-Call-Optionschein auf Occidental Petroleum, nachdem sich die Papiere in den letzten vier Wochen um ca. 8 % verteuerten. 2. Discount-Call-Optionsschein auf Vonovia (WKN MB786M) In den letzten Monaten machten steigenden Zinsen sowie gestiegene Bau- und Energiekosten den Immobilien-Unternehmen zu schaffen. Das zeigt sich auch an den Ergebnissen des abgelaufenen Quartals. Vonovia, ein Schwergewicht der Branche, weist im zweiten Quartal einen Verlust von 1,956 Milliarden Euro aus. Im Vorjahr erwirtschaftete der Immobilien-Konzern noch einen Quartalsgewinn von 1,693 Milliarden Euro. Allmählich scheint sich die Lage wieder etwas zu entspannen. So stufen mehrere Analystenhäuser die Vonovia-Aktie auf buy, mit einem durchschnittlichen Kursziel von 27,89 Euro. Dennoch geht es heute mit neuen, schlechten Nachrichten aus dem chinesischen Immobiliensektor mit einem Minus von 1,7 % auf 20,38 Euro deutlich nach unten. An der Euwax wird ein Discount-Call-Optionsschein auf Vonovia verkauft. 3. Knock-Out-Put auf DAX (WKN MA9L64)

Knock-out-Anleger handeln heute überwiegend den DAX. Diesen belasten neue Konjunktursorgen sowie schlechte Nachrichten aus China. Dort senkt die Zentralbank die Zinsen, um die schwächelnde Wirtschaft zu stützen, nachdem sowohl die Industrieproduktion als auch die Einzelhandelsumsätze rückläufig waren. Stuttgarter Anleger handeln einen Knock-out-Put auf den DAX rege.

Euwax Sentiment Index

Im Zuge schlechter Nachrichten aus China geht es für den DAX aktuell um 0,8 % auf 15.775 Punkte nach unten. Die Anleger setzen auf eine Erholung und positionieren sich auf der Long-Seite. Der Euwax Sentiment notiert am Mittag bei +45 Punkten.

