Mega-Schnäppchen oder Bullenfalle? Bei dieser Aktie liegen Buffett & Co. über 50% im Minus!

Also gehen wir auf Schnäppchenjagd, zusammen mit dem Hedgefonds-Manager Christopher Bloomstran, einem der größten lebenden Warren Buffett-Experten überhaupt. Fast 35% seines Fonds hat er in Berkshire Hathaway angelegt, Buffetts Beteiligungsgesellschaft – und das seit Jahren. Hier haben sich für ihn enorme – prozentual 3-stellige – Buchgewinne angehäuft, wie man leicht erkennen kann, wenn man sich den Langfrist-Chart von Berkshire anschaut:

Aber Bloomstran kann mehr als Berkshire. Auch mit dem Spezialchemie-Unternehmen Olin (US-Kürzel: OLN; Buchgewinn für ihn aktuell 167%; Depotgewichtung 6%) oder mit den Öl-Raffinerien Valero Energy (US-Kürzel: VLO; 146%; 2,7%) und HF Sinclair (US-Kürzel: DINO; 96%; 3,4%) liegt er um mehr als 100 bzw. knapp 100 Prozent im Plus.

Seit Gründung des Semper Augustus-Fonds im Jahr 1999, auf dem Höhepunkt der Dot.com-Bubble (Semper Augustus ist der Name einer seltenen Tulpe und seine Referenz an die Tulpen-Manie in den Niederlanden in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts, eine der ersten Investment-Bubbles in der Geschichte der Märkte), hat er den S&P 500 outperformt – und das will heißen, schließlich gehört der breit gefasste US-Auswahlindex zu den erfolgreichsten Aktien-Indizes überhaupt.

Gut, berücksichtigen muss man natürlich, dass der Startzeitpunkt für einen Value-Fonds mit 1999 sehr günstig gewählt war (weil zu dem Zeitpunkt alle in Wachstums-Aktien investiert haben und Value-Aktien günstig waren). Trotzdem: Bloomstran weiß, was er tut und auch seine jährlichen Aktionärs-Briefe sind wärmstens zu empfehlen und mittlerweile definitiv aussagekräftiger und lehrreicher als die von Berkshire Hathaway: www.semperaugustus.com/clientletter

Ungeachtet dessen gibt es – natürlich – aber auch bei Bloomstran „schwarze Löcher“ im Portfolio, die Kapital verschluckt haben. Im roten Bereich liegt er zum Beispiel bei seinen Gold-Investments Newmont (US-Kürzel: NEM) und Kinross Gold (KGC).

In der zurückliegenden Woche nun mussten US-Fondsmanager, die mehr als 100 Mio. US-Dollar verwalten (zu den gehört auch Bloomstran mit aktuell 423 Mio. US-Dollar an Assets under Management), wieder Farbe bekommen. Und zwar mit dem Ausweis ihrer aktuellen Bestände im 13-F-Formular. Während das bei Buffett bzw. Berkshire Hathaway für dieses Quartal ziemlich unspektakulär verlief (die wichtigsten Transaktionen mit dem Zukauf bei Occidental Petroleum und dem Verkauf der meisten Activision-Aktien nach der genehmigten Übernahme durch Microsoft waren schon bekannt; Neu: Deutliche Reduzierung der General Motors-Position), ist es beim Semper Augustus meiner Ansicht nach umso spannender:

Denn ausgerechnet bei den drei Positionen, bei denen Bloomstran am stärksten im Minus ist, hat er am stärksten zugekauft. Er hat also nochmal verbilligt! Etwas, das ja bei trading-orientierten Anlegern fast als Todsünde gilt, bei hartgesottenen Value-Anlegern aber einfach große Überzeugung widerspiegelt.

Zwei dieser drei Aktien bespreche ich am Sonntag im neuen Video auf meinem „ Aktien-Kanal “. Ich habe das Video vorhin bereits aufgenommen. Hier könnt ihr den Kanal abonnieren und dann werdet ihr morgen (20.08.2023) automatisch benachrichtigt, wenn das Video online geht.

Sein bisher größter Flop!

Seinen bisher größten Flop, den bespreche ich aber jetzt hier im Report. Es handelt sich um Paramount Global, wo er momentan mit satten 60,9% im Minus liegt (Durchschnittspreis 37,20 US-Dollar; Gewichtung 4,27%):

Paramount Global (ISIN: US92556H2067)

