Die Kursverlauf der Puma-Aktie (ISIN: DE0006969603) glich in den vergangenen Monaten einer Berg- und Talfahrt. Verzeichnete die Aktie noch am 3.2.23 bei 67,34 Euro ein 52-Wochenhoch, so war sie Ende Mai 2023 zeitweise sogar unterhalb von 44 Euro zu bekommen. Bis Mitte August 2023 konnte die Aktie – nicht zuletzt von guten Quartalszahlen beflügelt - nahezu um 50 Prozent auf bis zu 65,98 Euro zulegen. Bei der Erstellung dieses Beitrages notierte die Puma-Aktie bei 62,60 Euro.

Wegen der Bestrebungen des Vorstandes, die Marktposition in Nordamerika und China verbessern zu wollen, bekräftigten die Experten der DZ Bank mit einem von 66 auf 73 Euro angehobenen Kursziel ihre Kaufempfehlung für die Puma-Aktie. Kann die Aktie in den nächsten Wochen wieder auf das Jahreshoch bei 67,34 Euro zulegen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Erträge ermöglichen.