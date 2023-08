RBC senkt Heineken auf 'Underperform' - Ziel runter auf 78 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat Heineken von "Sector Perform" auf "Underperform" abgestuft und das Kursziel von 86 auf 78 Euro gesenkt. Der Brauereikonzern überschätze seit Jahren schon die Preismacht seiner Premium-Marken, ohne aber genug in diese zu investieren, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Erwartete Kosten für die Wiederbelebung des Portfolios wirkten sich nun negativ auf seine Margenprognosen aus./tih/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.08.2023 / 17:39 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.08.2023 / 00:45 / EDT

Die Heineken Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,94 % und einem Kurs von 90,48EUR gehandelt.



