Nvidia: China-Risiko noch nicht eingepreist – Aktie vor Crash?

Im Enthusiasmus über diese Zahlen ging aber auch eine klare Warnung über China von den Top-Managern des Unternehmens unter. "Langfristig jedoch werden Beschränkungen, die den Verkauf unserer Rechenzentrums-GPUs nach China verbieten, wenn sie umgesetzt werden, zu einem dauerhaften Verlust und einer Chance für die US-Industrie führen, auf einem der größten Märkte der Welt zu konkurrieren und führend zu sein", sagte Nvidia-Finanzchefin Colette Kress im Analysten-Call.

China macht einen beträchtlichen Teil des Rechenzentrumsgeschäfts von Nvidia aus: 20 bis 25 Prozent, je nach Quartal. Die Biden-Administration erwägt jedoch, den Zugang Chinas zu kritischen Technologien zu beschränken und damit möglicherweise den Verkauf von High-End-Chips einzuschränken, auf die Nvidia für den Betrieb von KI-Plattformen angewiesen ist. Zwar reisten jüngst Nvidia-CEO Jensen Huang sowie die Geschäftsführer von Intel und Qualcomm nach Washington, um die Biden-Administration von zusätzlichen Sanktionen gegen China abzubringen. Allerdings sind Brancheninsider skeptisch, ob diese hochkarätige Delegation in der Lage war, die kritische Haltung gegenüber China in der US-Hauptstadt zu beeinflussen.

Und es ist nicht nur das geopolitische Risiko. Angesichts der zunehmenden wirtschaftlichen Probleme in China sind Nvidia-Kunden wie Baidu, Tencent und Alibaba möglicherweise nicht so sehr daran interessiert, für Nvidia-Chips zu zahlen und könnten sich stattdessen an lokale Anbieter wenden. Lokale Medien in China berichteten kürzlich, dass der Leiter des KI-Unternehmens HKUST Xunfei sagte, Huawei's GPU-Fähigkeiten seien nun gleichauf mit Nvidias A100.

Tipp aus der Redaktion: Megatrend Künstliche Intelligenz: Drei ETFs für zukunftsorientierte Anleger! Steigen Sie jetzt ein und nutzen Sie die einmalige Chance, die Ihnen die KI-Revolution bietet. Fordern Sie hier den brandneuen kostenlosen Sonderreport an!

Wie Yahoo Finance berichtet, hätten Anleger diese "nicht subtilen China-Risiken" derzeit nicht in die Aktie eingepreist. Trotzdem gilt der Chip-Titel derzeit mit einem KGV von 33 als so günstig wie lange nicht mehr. Viele Analysten haben nach dem fulminanten Quartalsbericht ihre Kursziele für den Chip-Titel nach oben geschraubt.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion