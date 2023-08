Grande Finale: Mit diesen zwei KI-Aktien bereit für die Jahresendrallye!

Die Gewinne von Nvidia im zweiten Quartal signalisierten, dass es in den nächsten zwölf bis 18 Monaten zu einem massiven Anstieg der Investitionen in diesem Sektor kommen werde. Dies werde die Sorgen der Anleger über die Zinserhöhungen der US-Notenbank Federal Reserve lindern, so Analyst Dan Ives in einer von Research Note, auf die sich Business Insider bezieht. "Unsere Meinung: Trotz eines hartnäckigen Zehn-Jahres-Zinses und der US-Notenbank wird der Tech-Sektor weiter steigen", so Ives.

Tech-Aktien sind in diesem Jahr in die Höhe geschossen. Der Nasdaq Composite Index, der den Sektor abbildet, ist seit Jahresbeginn um 35 Prozent gestiegen ist. Die Rallye kam allerdings im August ins Stocken – zum einen Aufgrund der steigenden Renditen der US-Staatsanleihen – zum anderen aufgrund der anhaltenden Sorge, dass die US-Notenbank die Zinssätze länger auf einem höheren Niveau halten werde, um künftige Inflationsausbrüche zu verhindern.