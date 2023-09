PC-Konzern Dell übertrifft die Erwartungen deutlich - Rückenwind durch KI

Der Computerkonzern Dell hat mit seinen Quartalszahlen die Erwartungen der Wall Street auf breiter Ebene übertroffen. Sowohl die Ergebnisse für die abgelaufenen drei Monate übertrafen die Prognosen der Analysten als auch die Erwartungen für das laufende Quartal und das Gesamtjahr. Die Aktie schnellte in den USA nachbörslich über zehn Prozent hoch und notierte zuletzt bei 61,13 US-Dollar 8,7 Prozent höher.

Das starke Ergebnis von Dell reiht sich in einen ganzen Strom von optimistischen Berichten diese Woche aus dem Technologiesektor ein. Zwar hatte der größte Konkurrent von Dell, der Drucker- und PC-Anbieter HP Inc (Privatkunden), enttäuscht, deutlich bessere Zahlen als erwartet kamen jedoch von Unternehmen wie Salesforce, Okta, Crowdstrike, Ciena und Hewlett Packard Enterprise (Geschäftskunden). Angetrieben wurden die Verkäufe im Techsektor nicht zuletzt durch die immer größere Bedeutung von Künstlicher Intelligenz (KI) in allen Bereichen der Branche.