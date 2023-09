IGP Advantag: Auftragslage wirkt stabilisierend

Nach Darstellung von SMC-Research seien die finalen Abschlusszahlen der IGP Advantag AG für 2022 schwächer als erwartet ausgefallen. Auch sei die aktuelle Lage von erhöhter Unsicherheit geprägt. Da das Unternehmen aber auf eine gute Auftragslage verweise und einen lukrativen Teil-Exit aus der eigenen Immobilienentwicklungsprojekt vermeldet habe, belässt der SMC-Analyst Adam Jakubowski sein Urteil auf „Speculative Buy“.

Die Nachrichtenlage bei IGP Advantag sei laut SMC-Research derzeit durchwachsen, was angesichts der tiefen Krise des Bau- und Immobiliensektors kaum überrasche. So seien die finalen Abschlusszahlen für 2022 schwächer als erwartet und als vorläufig gemeldet ausgefallen, auch haben sich die Cashflow- und Bilanzzahlen sichtbar verschlechtert. Operativ leide vor allem der Bereich Projektentwicklung unter der Marktlage, die zu massiven Verzögerungen führe und teilweise eine Umplanung der Vorhaben erfordere. Da IGP die Projektentwicklung, mit einer Ausnahme, nicht auf eigene Rechnung, sondern als Dienstleister betreibe, beschränke sich das entsprechende Risiko aber auf den Umfang und Zeitpunkt der damit erzielbaren Honorare, so SMC-Research.