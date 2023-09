Die BASF-Aktie (ISIN: DE000BASF111) geriet nach ihrem Jahreshoch von Anfang Februar 2023 bei 54,02 Euro deutlich unter Druck. In den vergangenen Monaten wurde die Aktie zumeist innerhalb einer Bandbreite von 45 bis 49 Euro gehandelt, wobei die Aktie bereits mehrmals von der Marke von 45 Euro nach oben hin abgeprallt war.

Da der Chemiesektor nun bereits am Wendepunkt sein könnte, bekräftigten Experten von JP Morgan ihre Kaufempfehlung in die BASF-Aktie. Erweist sich die Unterstützung bei 45 Euro auch diesmal als haltbar, dann könnte eine Investition in Discount-Calls interessant sein. Mit Discount-Calls auf die BASF-Aktie können Anleger in den nächsten Monaten auch dann positive Renditen erzielen, wenn der Aktienkurs nicht weiter zulegt. Im Gegensatz zu „normalen“ Call-Optionsscheinen, die naturgemäß nur bei einem steigenden Aktienkurs Gewinne abwerfen, können Anleger mit Discount-Calls auch bei einem stagnierenden oder fallenden Aktienkurs positive Renditen erwirtschaften.