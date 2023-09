VinFast verliert fast 190 Milliarden US-Dollar an Marktwert – "Finger weg"

Die Marktkapitalisierung des Elektroauto-Startups VinFast Auto ist in weniger als zwei Wochen um fast 190 Milliarden US-Dollar eingebrochen. Bereits sechs Tage in Folge hat der Aktienkurs zum Teil deutlich nachgegeben. Der Trend könnte sich heute fortsetzen und vielleicht sogar an Fahrt gewinnen. Die Frage ist, wieviel ein unprofitables Unternehmen, das erst wenige Tausend Fahrzeuge produziert hat, wert sein kann.

Die Aktien von VinFast sind im vergangenen Monat nach dem Börsengang des Unternehmens durch eine spezielle Übernahmegesellschaft (SPAC) sprunghaft hochgeschnellt, sodass der E-Auto-Hersteller am 28. August eine astronomische Marktkapitalisierung von 231,3 Milliarden US-Dollar erreichte und damit auf einen Schlag der drittwertvollste Autobauer der Welt war.