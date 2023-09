Chinesische E-Auto-Aktien: Die Top-Picks der UBS! Europas Autobauer abgestraft

Die UBS hebt auch andere chinesische E-Auto-Aktien hervor, darunter Great Wall Motor und Li Auto , die beide zum Kauf empfohlen werden. Auch der Batteriehersteller C ontemporary Amperex Technology (CATL) und Changan , bekannt für seine breite Palette an Elektrofahrzeugen, werden von der Schweizer Großbank zum Kauf empfohlen.

Die UBS hat kürzlich in ihrer Research Note 'The rise of China EV giants' die führenden Hersteller von Elektroautos in China identifiziert. Besondere Erwähnung findet dabei das Unternehmen BYD, dessen elektrische Mittelklasselimousine 'Seal' mit dem Tesla 'Model 3' vergleichbar sei.

In einer UBS-Studie zu Chinas E-Auto-Aktien sticht ein Name hervor: BYD. Mit dem Modell 'Seal' tritt BYD gegen Teslas 'Model 3' an. Doch was macht BYD so besonders und welche E-Auto-Aktien empfiehlt die UBS noch?

