Apple Event 2023 - iPhone 15, neue Apple Watches und was noch?

Heute werden Tim Cook und Co. wieder am Start sein und die neuesten Geräte und Neuerungen von Apple vor dem großen Weihnachtsgeschäft vorstellen. Unter dem Namen "Wonderlust"-Event soll die morgige Show ablaufen.

Störgeräusche vor dem Apple-Event

Im Vorfeld des Events gibt es allerdings einige Störgeräusche. Die Apple-Aktie verlor letzte Woche teilweise fast 7 %, bevor sich die Aktie am Freitag wieder erholte, wobei ein Großteil der Schwäche auf die Entscheidung Chinas zurückzuführen ist, iPhones aus Regierungsstellen und Unternehmen, die eng mit der Regierung zusammenarbeiten, zu verbannen. Dies wiederum sorgte für Spekulationen, dass Apple zum Spielball im Wirtschaftsstreit zwischen China und den USA werden könnte.

Nach den aktuellen Erkenntnissen würde das aktuelle China-Verbot den Gesamtumsatz von Apple im Jahr 2024 wahrscheinlich um etwa 1 % verringern. Dies wäre natürlich eine bittere Pille für Apple, aber dennoch wäre China immer noch einer der wichtigsten Märkte für das Unternehmen, dass dort fast 20 % seines gesamten Umsatzes erwirtschaftet.

Weiter versucht Apple seit Monaten eine Art Diversifizierung aufzubauen. Einen möglichen Plan B. Sollten sich die Beziehungen zwischen den USA und China weiter verschlechtern, könnte Indien ein wichtiger Teil von Apples Wachstum werden. Apple braucht so oder so neue große Märkte, um die Wachstumsstory aufrechtzuerhalten

Bereits bei den letzten Quartalsergebnissen im Juni, sagte Apple CEO Cook, dass Indien im Juni-Quartal einen Umsatzrekord und ein zweistelliges Umsatzwachstum verzeichnete. Mittlerweile führt Apple auch zwei neue Apple Stores in Indien.

Was wird von Apple erwartet?

Trotz einer Verlangsamung der Smartphone-Verkäufe in diesem Jahr ist es Apple gelungen, sich von der Masse abzuheben, wenn es um die Entwicklung des Aktienkurses geht: Die Aktien sind im bisherigen Jahresverlauf um über 40 % gestiegen und haben eine Marktkapitalisierung von über 3 Mrd. USD. Wie bei solchen Veranstaltungen üblich, gibt es viele Spekulationen darüber, was Apple ankündigen könnte. Gerüchte über ein neues iPhone 15 und eine neue Apple Watch, Series 9, sind im Umlauf. Es wird erwartet, dass auf der "Wonderlust"-Veranstaltung auch ein neues Standard-iPad angekündigt wird, das höchstwahrscheinlich mit einer Verbesserung der Chipkapazität einhergeht. Während ein neues iPhone 15 wahrscheinlich die meisten Schlagzeilen machen wird, werden sich die Upgrades wahrscheinlich auf die Chipkapazitäten und die Kamera beschränken. Eine weitere Änderung wird wahrscheinlich der neue USB-C-Ladeanschluss sein, der den alten Lightning-Anschluss ersetzt. Dies entspricht der jüngsten EU-Gesetzgebung, die USB-C als gemeinsamen Ladestandard eingeführt hat. Wir könnten auch ein Update für das Vision-Pro Headset bekommen, das auf der WWDC im Juni vorgestellt wurde.