NEW YORK (dpa-AFX) - Auf die tags zuvor deutlichen Gewinne an den US-Börsen sind am Freitag Verluste gefolgt. Erneut fielen die Konjunkturdaten überwiegend stark aus, was unter Anlegern Sorgen über einen weiteren Zinsschritt durch die US-Notenbank Vorschub leistete. Die Daten werden derzeit wegen der am Mittwoch anstehenden Zinsentscheidung der Fed besonders beachtet. Auch der große Verfall an den Terminbörsen weltweit könnte sich schon heute auswirken. Am Freitag laufen Optionen und Futures auf Indizes und einzelne Aktien aus.

Der Dow Jones Industrial gab rund zwei Stunden vor dem Handelsschluss um 0,85 Prozent auf 34 611,51 Punkte nach und steuert damit auf einen fast unveränderten Wochenabschluss zu. Der marktbreite S&P 500 verlor am Freitag 1,15 Prozent auf 4453,08 Punkte. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 1,80 Prozent auf 15 195,60 Punkte abwärts, was einen Wochenverlust von etwa einem halben Prozent bedeuten würde.