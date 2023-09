Zu den größten Gewinnern im Dow zählte der Computer- und Softwarekonzern IBM mit einem Kursanstieg um 2,5 Prozent. Die Aktien knüpften damit an ihre Vortags begonnene Erholung an und erreichten den höchsten Stand seit Dezember, nachdem die kanadische Bank RBC die Beobachtung mit einem "Outperform"-Votum wieder aufgenommen hatte. Das Softwaregeschäft des Unternehmens werde missverstanden und nicht angemessen bewertet, schrieb Analyst Matthew Swanson.

NEW YORK (dpa-AFX) - Die New Yorker Börsen haben am Mittwoch etwas negativ auf Aussagen der US-Notenbank Fed reagiert. Der Leitindex Dow Jones Industrial dämmte bei 34 603,56 Punkten sein Plus auf 0,25 Prozent ein, während der marktbreite S&P 500 ins Minus drehte und zuletzt 0,19 Prozent auf 4435,52 Punkte verlor. Der schon zuvor schwächelnde technologielastige Nasdaq 100 sank um 0,48 Prozent auf 15 118,96 Punkte.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer