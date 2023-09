Zudem droht in den USA mal wieder ein Shutdown, der auch die für die Börsen so wichtige Veröffentlichung des Arbeitsmarktberichts und der Inflationsdaten im Oktober verzögern könnte. Seit der Fed-Sitzung am vergangenen Mittwoch sind die Renditen gestiegen, der Ölpreis hat sich behauptet und die Wall Street ist spürbar gefallen. Die Investoren preisen das höhere Risiko für eine harte Landung der US-Wirtschaft in die Kurse ein.

Heute steht in Deutschland der Ifo-Index zur Veröffentlichung an. Die aktuelle wirtschaftliche Situation dürfte von den Befragten noch etwas schlechter beurteilt werden, während der Ausblick auch dank einer wieder an Fahrt aufgenommenen amerikanischen Konjunktur eher etwas besser ausfallen sollte. Unter dem Strich könnte man es auf dem Parkett also positiv auslegen, dass zumindest die Fallgeschwindigkeit in diesem Index etwas nachlässt.