Homerun Resources (WKN A3CYRW / TSXV: HMR) arbeitet an der Umsetzung der zweiten Stufe im strategischen Plan der Gesellschaft, zu einem führenden Unternehmen für Energie- und Industriematerialien aufzusteigen. Die erste Stufe, die Beschaffung einer ergiebigen Quelle hochreinen Quarzsandes (HPQ) in Brasilien, hat man bereits erfolgreich abgeschlossen. Nun kann man den Zugang eines, laut Homerun, Experten von Weltrang als CTO (Chief Technology Officer) melden.

Erst vor Kurzem hatte das Unternehmen, ebenfalls als Teil der zweiten von drei strategischen Entwicklungsstufen, die Experten von Encos Consultoria E Construcoes Ltd. aus Salvador, Bahia, Brasilien engagiert. Diese sollen die Infrastrukturanforderungen bewerten und Planungen für die Abbau-, Logistik-, Transport-, Lagerungs- und Verarbeitungsinfrastruktur zu den Quarzsandbetrieben des Unternehmens in Bahia erstellen. Nun gibt Homerun bekannt, dass man Dr. Mauro Cesar Terence als CTO gewinnen konnte.

Beeindruckende Expertise

Und der berufliche Werdegang von Dr. Mauro Cesar Terence beindruckt auf jeden Fall! Dem Hochschulabschluss in Chemie an der Universidade Presbiteriana Mackenzie (1994) folgten ein Master in Nukleartechnik an der Universidade de São Paulo (1996) sowie die Promotion in Nukleartechnik an der Universidade de São Paulo (2002). Darüber hinaus verfügt der neue CTO von Homerun über Erfahrung im Bereich Material- und Metallurgietechnik, insbesondere in den folgenden Bereichen: Moderne Werkstoffe, Nanowerkstoffe, Biomaterialien, Keramik, Mischungen und Polymere.

Homerun-CEO Brian Leeners erläutert, dass die Gesellschaft, da man dabei sei, ein bedeutendes Werkstoffunternehmen aufzubauen, für die Position des Chief Technical Officers einen Werkstoff- und Metallurgiewissenschaftler von Weltrang benötige. Und genau diesen habe man jetzt in Brasilien gefunden, wo sich auch das HPQ-Vorkommen des Unternehmens befindet. Dr. Mauro Cesar Terence werde für die Verarbeitung, die Materialforschung und -entwicklung, die Entwicklung von Endprodukten sowie die damit verbundene Geschäftsentwicklung des Unternehmens verantwortlich sein, hieß es weiter.

Zweite Entwicklungsstufe kann vorangetrieben werden

Die zweite Phase des strategischen Plans von Homerun deckt vor allem Infrastruktur und die Logistik ab. Selbstverständlich wäre es möglich, HPQ Silica einfach in seiner natürlichen Form zu verkaufen. Will ein Unternehmen sich jedoch den Zugang zu vielen, besser bezahlten Endanwendungen verschaffen, sollte der Rohsand vor seiner Verwendung aufbereitet, also gewaschen, kalibriert und veredelt werden. Im Rahmen der zweiten Phase seines Strategieplans konzentriert sich Homerun Resources auf die Integration von Infrastruktur und Logistik für den Abbau, den Transport, die Lagerung und die Verarbeitung von HPQ Silica. Und dabei dürfte die Expertise von Dr. Mauro Cesar Terence von unschätzbarem Wert für die junge Gesellschaft sein.

Abonnieren Sie jetzt den Goldinvest.de-Newsletter

Folgen Sie Goldinvest.de auf LinkedIn



Risikohinweis: Die Inhalte von www.goldinvest.de und allen weiteren genutzten Informationsplattformen der GOLDINVEST Consulting GmbH dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar. Weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, stellen vielmehr werbliche / journalistische Texte dar. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Laut §34 WpHG möchten wir darauf hinweisen, dass Partner, Autoren und/oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Homerun Resources halten oder halten können und somit ein Interessenskonflikt besteht oder bestehen kann. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns besprochenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner besteht zwischen der Homerun Resources und der GOLDINVEST Consulting GmbH ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag, direkt oder indirekt, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt gegeben ist. Zumal die GOLDINVEST Consulting GmbH in diesem Fall für die Berichterstattung zum erwähnten Unternehmen entgeltlich entlohnt wird.