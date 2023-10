Seitdem die FED am 20. September eine Zinspause angeordnet hat, befinden sich die meisten Weltbörsen im Abwärtstrend mit Ausnahme einiger Börsen aus Osteuropa. Die FED hielt sich die Option für eine weitere Zinserhöhung offen, was die Anleger verunsicherte. Die Anleihenkurse fielen in den Keller. Jetzt droht sogar ein Bärmarkt, wenn sich die Konjunkturdaten weiter verschlechtern sollten. Die Indices an der Wall Street und bei DAX gaben in der vergangenen Woche bereits kräftig nach, aber auch Gold kam in den Abwärtssog. Ein Shutdown in den USA konnte gerade noch einmal in letzter Minute abgewendet werden, dafür dürfen die Amerikaner jetzt kein Geld mehr in die Ukraine schicken.

Gegen den fallenden Weltbörsentrend konnten sich aber einige Börsen in Osteuropa nicht nur gut behaupten, sondern sogar auf neue Jahreshöchstkurse ansteigen. So stiegen den Börsen aus Bulgarien (BTX +30 Prozent), Kroatien (CROX +29 Prozent), Rumänien (ROTX +21 Prozent), aber auch aus Kasachstan (+38 Prozent) und in Georgien jeweils in der letzten Woche auf neue Jahreshöchststände, während der DAX seit Anfang September von 15.900 auf nunmehr 15.358 Indexpunkte einbrach und auch die Wall Street sehr schwach war. Aber auch die Budapester Börse konnten sich mit einem Plus von 33 Prozent sehr gut behaupten. Viel zu wenige Anleger nutzen aber die großen Chancen an den Börsen Osteuropas, weil sie von den westlichen Medien sehr stiefmütterlich behandelt werden.

