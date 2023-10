Folgt nun eine weitere schwache Handelswoche, dürfte es im letzten Quartal des Jahres zu weiteren Kursverlusten kommen. Andererseits reicht in dieser schlechten Stimmungslage auch nur eine kleine positive Nachricht aus, um daraus eine Bärenfalle werden zu lassen.

Die Einigung in letzter Minute im Haushaltsstreit in den USA ist eine solche positive Nachricht, die kurzfristig für ein wenig gute Stimmung sorgt. Aber nur auf den ersten Blick. In 45 Tagen steht der Markt wieder am gleichen Punkt eines drohenden Shutdowns. Das Spiel könnte sich so noch viele Monate bis ins nächste Jahr hinein fortsetzen. Mit jedem neuen Streit wächst aber das Risiko einer erneuten Abstufung der Bonitätsnote durch eine der Ratingagenturen. Diese Skepsis ist an den Anleihemärkten heute Morgen zu spüren. Anstatt zu steigen, fallen die Anleihen. Der Zinsanstieg zeigt klar, dass die Anleger die nur vorübergehende Einigung in Washington nicht gutheißen. Diese Skepsis sollte auch eine Warnung für den Aktienmarkt sein.