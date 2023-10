Ansonsten sorgten einige Analysten-Umstufungen für größere Bewegungen. So gewannen die Papiere von Vivendi an der Spitze des Cac-40-Index 1,4 Prozent. Zuvor hatte die britische Großbank Barclays die Anteilsscheine des Medienkonzerns von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel auf 11,60 Euro erhöht.

Aus Branchensicht waren Rohstoff- und Immobilientitel europaweit am stärksten gefragt, während Aktien aus dem Gesundheitssektor die größten Einbußen hinnehmen mussten. Unter den Einzelwerten herrschte Mangelware an fundamentalen Nachrichten.

"Die Marktteilnehmer stehen in den Startblöcken und warten auf das richtige Signal, um in den europäischen Aktien wieder verstärkt investieren zu können", kommentierte Marktexperte Andreas Lipkow. Ein solches Signal könne von den Notenbanken und von den Konjunkturdaten kommen. Noch sei aber Vorsicht geboten, da die Gemengelage bei beiden Themen noch nicht überschaubar sei.

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Mit moderaten Verlusten sind Europas wichtigste Aktienmärkte am Montag in den Oktober gestartet. Die anfänglich leichten Gewinne nach der in letzter Minute erfolgten Einigung im US-Haushaltsstreit konnten die Börsen nicht halten.

