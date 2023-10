Uranium; Quelle: Depositphotos

Das Uranportfolio, das Platinex zusammen mit der Green Canada Corporation erwerben will, liegt in den besten Rechtsgebieten Kanadas und bietet damit eine hervorragende Ausgangsbasis für eine erfolgreiche Erschließung. Auch die mit Springer Mineral Resources zur Übernahme des Muskrat-Dam-Critical-Minerals-Projekt abgeschlossene Optionsvereinbarung hat Platinex an seine neue Tochter abgetreten.

Verbunden war die Gründung der Green Canada Corporation mit einer Privatplatzierung. In ihr wurden neue Aktien der Tochtergesellschaft zu 0,09 Kanadische Dollar (CAD) an eine Gruppe von vermögenden, institutionellen und Unternehmensinvestoren veräußert. Der Tochtergesellschaft entstanden dadurch Einnahmen von 500.000 CAD. Sie sollen für die Mineralexploration und die Verwaltungskosten der Green Canada Corporation verwendet werden.

Eine direkte Beteiligung an attraktiven Uran-Projekten für alle Platinex-Aktionäre

Für die investierten Aktionäre bedeutet dies, dass sie durch die Ausgründung der Green Canada Corporation ein direktes Engagement in den Bereichen Uran und kritische Mineralien erwerben. Dieses ist sehr aussichtsreich, da Kanada seine Energieversorgung zunehmend auf grüne Energien umstellt und gleichzeitig ein zunehmendes globales Interesse an Investitionen in die Mineralexploration erfährt.

Für diesen sich abzeichnenden Wandel ist die Green Canada Corporation mit ihrem vorteilhaften Portfolio an kritischen Mineralentdeckungen strategisch positioniert. Das Uranportfolio umfasst als 100%ige Beteiligungen folgende Projekte: das Beartooth-Island-Uranprojekt im Athabasca Basin, in der Provinz Saskatchewan mit einer Fläche von 145 km², das Matoush-Otish Mountain Projekt mit 219 km² und das 8 km² große Mistassini Projekt in der Provinz Québec, sowie drei große Claim-Blöcke mit insgesamt 126 km² in Elliot Lake in der Provinz Ontario. Last but not least rundet das Cypress-Uran- und Kupferprojekt im Athabasca Basin in Saskatchewan, das kürzlich von der Green Canada Corporation erworben wurde, mit einer Fläche von 34 km² das Portfolio ab.

Als Gegenleistung für das Uranportfolio erhält International Prospect Ventures unter der Leitung von Glenn Mullan 7.500.000 Stammaktien von Platinex im Wert von 300.000 CAD, 2.666.667 Stammaktien der Green Canada Corporation sowie Netto-Schmelzabgaben auf das Uranportfolio. Insgesamt erstrecken sich diese Grundstücke über eine Gesamtfläche von 650 km² mit äußerst aussichtsreichem Gelände, das an bewährte Uran- und Selten-Erden-Projekte angrenzt.

Fazit: Die Transaktion ermöglicht es Platinex, sein Vorzeigeprojekt W2 Copper-Nickel-PGE Project und sein South Timmins Gold Joint-Venture in Timmins weiter voranzutreiben. Gleichzeitig wird das Unternehmen nach den Privatplatzierungen, dem Abschluss des Uranerwerbs und der Abtretung des Projekts Muskrat Dam etwa 60 Prozent der ausgegebenen Stammaktien der Green Canada Corporation besitzen. Platinex hat außerdem Anspruch auf eine 1,0 %-ige Netto-Schmelzgewinnbeteiligung an Muskrat Dam, sobald die Earn-in-Bedingungen zwischen GCC und Springer erfüllt sind. Die Aktionäre können sich auf die Einbuchung der neuen Aktien freuen, sie werden handelbar sein, sobald das geplante Listing abgeschlossen ist.

Abonnieren Sie jetzt den Goldinvest.de-Newsletter

Folgen Sie Goldinvest.de auf LinkedIn

Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf http://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers.

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG und § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH und/oder Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der erwähnten Unternehmen halten und somit ein Interessenskonflikt besteht. Die GOLDINVEST Consulting GmbH behält sich zudem vor, jederzeit Aktien des Unternehmens zu kaufen oder verkaufen, was den Kurs der Aktien der erwähnten Unternehmen beeinflussen könnte. Zudem besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen den erwähnten Unternehmen und der GOLDINVEST Consulting GmbH, womit ein weiterer Interessenkonflikt gegeben ist, da die erwähnten Unternehmen die GOLDINVEST Consulting GmbH entgeltlich für die Berichterstattung entlohnen.