MCF Energy gibt weiteres Update zum großen Welchau-Gasprojekt in Österreich bekannt

Vancouver, British Columbia – 4. Oktober 2023 – / IRW-Press / – MCF Energy Ltd. (TSX.V: MCF; FWB: DC6; OTCQX: MCFNF) („MCF Energy“ oder das „Unternehmen“) freut sich, ein weiteres Update über seine Betriebstätigkeit in Österreich zu geben, insbesondere was die letzten Schritte bei der Bohrgenehmigung und des voraussichtlichen Zeitplans für die Bohrungen im Bereich der großen Antiklinale bei Welchau betrifft, die weiterhin für das 4. Quartal 2023 erwartet werden.