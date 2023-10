Mit Sandalen aufs Börsenparkett: Birkenstock-IPO enttäuscht!

Mit dem Luxusgüterkonzern LVMH im Rücken stürmt die Kultmarke aus dem Westerwald and die New Yorker Börse. Die Birkenstock-Aktie wurde am Mittwochnachmittag erstmals auf dem Parkett der NYSE gehandelt. Wie Reuters schon am späten Nachmittag berichtete, deutet sich zum vielbeachteten Handelsstart allerdings eine Kursenttäuschung an.

Tatsächlich liegt der erste Kurs mit 41 US-Dollar rund elf Prozent unter dem Ausgabekurs.