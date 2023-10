Novo Nordisk: Studie mit Ozempic vorzeitig abgebrochen - Aktie steigt um 1,7%

Die Deutsche Bank Research hat ihre Einstufung für den dänischen Pharmahersteller Novo Nordisk auf "Buy" belassen und ein Kursziel von 775 dänischen Kronen festgelegt. Grund dafür ist der vorzeitige Abbruch einer Studie mit dem Medikament Ozempic aufgrund seiner hohen Effektivität bei Patienten mit chronischen Nierenkrankheiten. Dies wird als klar positiv bewertet und untermauert die Argumente für eine breite klinische Anwendung und Kostenerstattung von Produkten auf Basis der GLP1-Technologie.Novo Nordisk selbst gibt eine optimistischere Prognose für das laufende Jahr ab. Der Grund dafür ist das Blockbuster-Medikament Ozempic. Der Konzern erwartet nun einen höheren Umsatz und Gewinn für 2023 als bisher geplant. Die Erlöse sollen um 32 bis 38 Prozent steigen, während zuvor ein Wachstum von 27 bis 33 Prozent angepeilt wurde. Beim operativen Gewinn wird nun ein Plus von 40 bis 46 Prozent erwartet, im Vergleich zu den bisherigen 31 bis 37 Prozent. Beide Werte werden dabei um Wechselkursschwankungen bereinigt. Die Novo-Aktie reagierte positiv auf die Nachrichten und stieg um 1,7 Prozent.Die Prognoseerhöhung basiert vor allem auf den Fortschritten mit dem Medikament Ozempic. Eine Studie zu den Nierenergebnissen wurde vorzeitig beendet, da die Wirksamkeit des Medikaments bereits nachgewiesen wurde. In den ersten neun Monaten des Jahres verzeichnete Novo Nordisk einen währungsbereinigten Umsatzanstieg von 33 Prozent und einen währungsbereinigten operativen Gewinnanstieg von 37 Prozent. Detaillierte Quartalszahlen werden am 2. November veröffentlicht.Insgesamt wird die Entscheidung von Novo Nordisk, die Prognose zu erhöhen, als positives Signal für das Unternehmen gewertet. Die Fortschritte mit Ozempic und die vorzeitige Beendigung der Studie deuten auf eine vielversprechende Zukunft hin. Die Aktie des dänischen Pharmaherstellers hat daraufhin positiv reagiert.

Die Novo Nordisk (B) Aktie wird aktuell mit einem Minus von -50,05 % und einem Kurs von 98,40USD gehandelt.