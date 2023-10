Dieses Aktien-Quintett kommt mit Rückenwind: Dickes Kurspotenzial!

Der Energieversorger hat im Jahr 2022 eine starke Performance hingelegt, zudem sei die Einschätzung der Erneuerbare-Energien-Sparte des Konzerns bisher zu negativ, meinen die Barclays-Analysten. Der Kapitalmarkttag von RWE am 28. November könne ihnen zufolge ein entscheidender Katalysator für weiteres Kurswachstum sein. Positiv überraschen könne RWE unter anderem angesichts der Bilanzstärke mit Wachstumskennziffern. Laut Marketscreener liegt der aktuelle Kurs der RWE-Aktie bei 34 Euro. Die Barclays-Experten setzen ein Kursziel von 54 Euro. Das Gros der bei Marketscreener vertretenen Analysten sieht das Kursziel bei rund 52 Euro.

HelloFresh

Für den Lieferanten von Kochboxen könnte sich das Blatt im vierten Quartal wenden, auch aufgrund einer neuen Vertriebsstätte in den USA. Sollte HelloFresh eine Rückkehr zu einem zweistelligen Umsatzwachstum erreichen, sieht Barclays erhebliches Kurspotenzial. Da Investoren diese Trends bereits vor der Veröffentlichung der Quartalzahlen für Q4/2023 im März 2024 online verfolgen werden, dürfte die Aktie laut Barclays schon vorher anziehen. Laut Marketscreener notiert das Papier aktuell bei 25 Euro. Barclays sieht das Kursziel bei 34 Euro. Laut dem Gros der Analysten bei Marketscreener liegt das Kursziel bei rund 33 Euro.

Vivendi

Für den französischen Medien- und Kommunikationskonzern sehen die Research-Experten von Barclays gleich mehreren Katalysatoren für zukünftiges Wachstum: mögliche reduzierte Kosten für die Übertragungsrechte der französischen Fußball-Liga, den Telecom Italia-Deal sowie die Umstellung der Bewertung der Vivendi-Tochter Lagardère von Marktkapitalisierung auf das EV/EBITDA. Laut Marketscreener liegt der aktuelle Kurs bei 8,60 Euro. Barclays sieht das Kursziel bei 11,60 Euro. Das Gros der Analysten bei Marketscreener sieht das Kursziel mit 12 Euro sogar noch darüber.

Novo Nordisk

Der dänische Pharmakonzern Novo Nordisk hat in diesem Jahr bisher erheblich von positiven Studienergebnissen profitiert. Ein weiterer Katalysator könnte die Präsentation der vollständigen Daten aus der Select CVOT-Studie mit Wegovy auf der Konferenz der American Heart Association Konferenz (AHA) am 11. November sein. Laut Marketscreener liegt der aktuelle Kurs bei 706,90 Dänischen Kronen (DKK) (rund 95 Euro). Barclays sieht das Kursziel bei 825 DKK (rund 111 Euro). Das Gros der Analysten bei Marketscreener sieht das Kursziel mit 683,5 DKK (rund 91,6 Euro) sogar deutlich darunter.

Sanofi

Den Katalysator für den Pharmakonzern Sanofi sieht Barclays im Research & Development Day des Konzerns am 7. Dezember. Ein wichtiges Produkt von Sanofi, Dupixent, verliert im kommenden Jahr den Patentschutz. Zuletzt wuchs die Sorge, wie Sanofi die fehlenden Einnahmen kompensieren will. Barclay geht jetzt davon aus, beim R&D Day mehr über die neuen Produkte in der Sanofi-Pipeline zu erfahren. Der aktuelle Kurs liegt laut Marketscreener bei 104 Euro. Das Gros der Analysten sieht das Kursziel ebenso wie Barclay bei 115 Euro.

(ck) für die wallstreetONLINE Zentralredaktion