ICANN feiert 25 Jahre Multistakeholder-Governance bei der ICANN78 in Hamburg

„An diesem Jubiläum sind wir nicht nur ein Spiegelbild unserer bemerkenswerten Erfolge der letzten 25 Jahre", sagte Sally Costerton, Interimspräsidentin und CEO von ICANN. „Dies ist auch eine Gelegenheit, in die Zukunft zu blicken und unser Engagement für ein sicheres, stabiles und einheitliches globales Internet zu erneuern. Unsere gemeinsame Arbeit hier in dieser Woche wird uns der Erfüllung unseres Auftrags näher bringen."

HAMBURG, Germany, 23. Oktober 2023 /PRNewswire/ -- Heute hat die Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) ihre 78. öffentliche Versammlung in Hamburg eröffnet. Bei dieser einwöchigen Tagung, die bis zum 26. Oktober stattfindet, feiert ICANN auch sein 25-jähriges Engagement für ein einheitliches und sicheres Internet.

