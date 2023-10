Hohe Leitzinsen in den USA: Diese Aktien sind jetzt attraktiv, diese weniger!

Volkswirte erwarten länger als bisher angenommen hohe Leitzinsen in den USA. Zum einen hat Fed-Chef Jerome Powell die Märkte am vergangenen Donnerstag auf möglicherweise höhere Leitzinsen vorbereitet. Die Inflation sei weiterhin hartnäckig, das könnte eine weitere geldpolitische Straffung erforderlich machen. Ein weiteres wichtiges Indiz für anhaltend hohe Zinsen ist die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihe – eine wichtige Referenz für das aktuelle und erwartete Zinsniveau. Sie hat am Montag dieser Woche nach Daten des Finanzdienstes Bloomberg erstmals seit 2007 die Fünf-Prozent-Marke geknackt.

Ein schwieriges Umfeld für Aktien, denn hohe Zinsen bedeuten steigende Kosten für Unternehmer. Anleger sollten laut den Kapitalmarktexperten von Goldman Sachs deshalb auf Unternehmen mit einer soliden Bilanz setzen. Diese hätten sich seit Anfang September um vier Prozentpunkte besser entwickelt als die mit schwachen Bilanzen, so die Experten.