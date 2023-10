"Ohne die Chinesen geht es nicht" - deutsche Autobauer müssen kooperieren!

Es ist unumstritten, dass die chinesischen Autohersteller in den letzten Jahren enorm an Boden gewonnen haben, insbesondere in den Bereichen autonomes Fahren und Sprachsteuerung. Diese technologischen Fortschritte sind nicht zu übersehen und belegen Chinas Ambitionen, die Spitzenposition im Automobilsektor einzunehmen. Branchenexperte Ferdinand Dudenhöffer geht davon aus, dass die Chinesen den deutschen Autobauern beim autonomen Fahren und der Sprachsteuerung um rund zehn Jahre voraus seien. Für ihn gibt es nur eine Möglichkeit den Abstand schnell und deutlich zu verringern: "Ich halte diese Kooperationen für sehr sinnvoll, denn wenn wir das nicht machen, verlieren wir unendlich viel Zeit", sagte der 72-Jährige Autoexperte der Deutschen Presse-Agentur in Peking

Lichtblicke für die deutschen Autobauer auf dem chinesischen Markt