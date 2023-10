Gold bei 2.000 $/oz

Seite 2 ► Seite 1 von 3

China reduziert den Bestand an US-Staatsanleihen im August um 21 Mrd $. Ebenso treten Japan und die US-Banken als Verkäufer auf. Weil die Fed als Käufer aktuell wegfällt und nur noch Kleinanleger kaufen, ziehen die Zinsen steil auf über 5 % an.Kommentar: Ohne die Fed sind die US-Haushalte auf Dauer nicht finanzierbar. Ein Krieg gegen den Iran würde der Fed eine Begründung liefern, die Geldhähne wieder aufzudrehen. Daher stammt die alte Börsenweisheit, die Bankier Carl Mayer von Rothschild zugesprochen wird: „Kaufen, wenn die Kanonen donnern“.Die EdelmetallmärkteAuf Eurobasis kann der Goldpreis bei einem stabilen Dollar zulegen (aktueller Preis 60.691 Euro/kg, Vortag 60.454 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold , Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Jahre viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss auch in den nächsten Monaten mit einer eher volatilen Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.Silber verbessert sich (aktueller Preis 23,04 $/oz, Vortag 22,84 $/oz). Platin gibt nach (aktueller Preis 903 $/oz, Vortag 908 $/oz). Palladium verliert (aktueller Preis 1.108 $/oz, Vortag 1.120 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich uneinheitlich. Der Ölpreis steigt (aktueller Preis 89,50 $/barrel, Vortag 89,31 $/barrel).Der MSCI-Goldminenindex verbessert sich um 2,0 % auf 405,50 $. Der MSCI-Silberminenindex verbessert sich um 1,9 % auf 343,58 $. Bei den Standardwerten steigen Newmont 4,0 %, B2 Gold 3,9 % und Agnico 3,2 %. Bei den kleineren Werten ziehen Eldorado 9,4 %, New Gold 7,1 % und GoGold 5,5 % an. First Mining geben 10,3 % und Belo Sun 8,3 % nach. Bei den Silberwerten steigen Santacruz 11,1 %, Gatos 7,1 % und Aya 5,4 %. Minaurum fallen 14,8 % und Excellon 5,0 %.