UBS senkt Vitesco auf 'Neutral' - Ziel hoch auf 91 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank UBS hat Vitesco anlässlich der Schaeffler-Übernahmeofferte von "Buy" auf "Neutral" abgestuft, das Kursziel aber von 86 auf 91 Euro angehoben. Die Wahrscheinlichkeit sei gering, dass der Autozulieferer sein Kaufgebot für die ehemalige Conti-Tochter aufstocke und dass ein anderer Bieter einsteige, begründete Analyst David Lesne sein neues Anlagevotum in einer am Montag vorliegenden Studie. Für die Vitesco-Aktionäre gebe es nun zwei Möglichkeiten: Andienen der bestehenden Aktien oder ein Investment in die "neue" Schaeffler./edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2023 / 12:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2023 / 12:53 / GMT

Die Vitesco Technologies Group Aktie wird aktuell mit einem Plus von +1,04 % und einem Kurs von 92,05EUR gehandelt.