Anlass der Studie: Neunmonatszahlen 2023

Empfehlung: Kaufen

seit: 31.10.2023

Kursziel: 41,00 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: 06.05.2022, vormals Halten

Analyst: Thorsten Renner



Rückkehr in die Gewinnzone im dritten Quartal 2023



Das Geschäftsjahr 2023 gestaltet sich für die PSI Software SE deutlich herausfordernder als zunächst erwartet. Denn zu den Problemen im Bereich der Elektrischen Netze gesellten sich noch weitere Sonderbelastungen hinzu. In der Folge kam es im Juli zu einer Anpassung der Prognose für das laufende Jahr. Auf der Umsatzseite weist die Gesellschaft aber weiterhin ein Wachstum aus und der hohe Auftragseingang sowie der Auftragsbestand von fast 200 Mio. Euro bilden eine gute Grundlage für ein starkes viertes Quartal.



Im dritten Quartal schaffte PSI wieder die Rückkehr in die Gewinnzone. Die hohen Belastungen des zweiten Quartals aus dem Vorstandswechsel und dem Formwechsel in eine Europäische Aktiengesellschaft (Societas Europaea, SE) sowie die Probleme im Segment Energiemanagement führten aber dazu, dass das Ergebnis nach neun Monaten noch im roten Bereich lag. Die ergriffenen Maßnahmen im Bereich Elektrische Netze scheinen ihre Wirkung jedoch zu entfalten. So werden die Risiken aus Altprojekten bereinigt und nur noch attraktive Neuaufträge unter der neuen Risikobetrachtung angenommen. Für das vierte Quartal wird bereits der Turnaround in diesem Bereich ins Auge gefasst.



Auch wenn das Geschäft im Segment Produktionsmanagement im dritten Quartal etwas schwächer ausfiel, darf die dortige Entwicklung weiter als sehr erfreulich eingestuft werden. Der derzeitige Ergebnisrückgang war vor allem durch die Verschiebung bei der Verbuchung großer Lizenzen ins vierte Quartal begründet. Entsprechend sollten die Zahlen für das Schlussquartal deutlich besser ausfallen.



Äußerst erfreulich gestaltet sich auch die Entwicklung beim cloudbasierten PSI App Store. Nach drei Quartalen konnte der Umsatz gegenüber dem Vorjahr mehr als verdoppelt werden und PSI übertraf damit bereits jetzt das für 2023 angestrebte Jahresziel. Auch bei der Umstellung auf die PSI-Plattform kommt das Unternehmen weiter voran. Dadurch soll mittelfristig auch die Marge im Segment Energiemanagement deutlich ansteigen.

Aufgrund der hervorragenden Positionierung und Produkten mit Alleinstellungsmerkmalen sind wir für die weitere Entwicklung der PSI Software SE unverändert positiv gestimmt. Die ungebrochen voranschreitende Digitalisierung sowie die bedeutsamen Themen Energie und Klimaschutz seien hierbei als weitere Wachstumsfelder genannt. Dabei werden einige Bereiche zudem noch durch staatliche Förderprogramme unterstützt.

Die bisherige Geschäftsentwicklung in 2023 darf durchaus als enttäuschend gewertet werden. Auf dieser Basis erachten wir auch die Ziele für das Gesamtjahr durchaus als ambitioniert. Jedoch sehen wir 2023 insgesamt als Übergangsjahr und erwarten für 2024 wieder eine deutliche Umsatz- und vor allem Ergebnissteigerung. In Summe sehen wir die PSI Software SE hervorragend positioniert, um in Zukunft wieder merklich höhere Margen zu erwirtschaften. Daher empfehlen wir bei einem auf 41,00 Euro erhöhten Kursziel, die PSI-Aktie weiterhin zu "Kaufen".



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/27983.pdf

Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden www.gsc-research.de.



Die PSI AG Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,67 % und einem Kurs von 22,25EUR gehandelt.