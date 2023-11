Der Bruttogewinn stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 21 Prozent auf 1,9 Milliarden US-Dollar. Für das vierte Quartal rechnet Block mit einem Bruttogewinn von 1,96 bis 1,98 Milliarden US-Dollar. Das Management prognostiziert einen bereinigten Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen in Höhe von 430 bis 450 Millionen US-Dollar, was über den Erwartungen liegt.

Die vorläufige Prognose von Block für das bereinigte EBITDA im Jahr 2024 liegt bei 2,4 Milliarden US-Dollar und damit ebenfalls deutlich über der Konsenserwartung von 1,94 Milliarden US-Dollar.

In einem Brief an die Aktionäre erklärte das Unternehmen, dass es glaubt, bis 2026 ein Wachstum des Bruttogewinns im mittleren Zehnerbereich und eine bereinigte Betriebsgewinnmarge von Mitte 20 Prozent erreichen zu können. "Was wir für das nächste Jahr erwarten, ist eine deutliche Ausweitung der Gewinnspanne, da wir Fortschritte auf dem Weg zur 'Rule of 40' machen", sagte CFO Amrita Ahura gegenüber MarketWatch und bezog sich dabei auf die Summe aus Bruttogewinnwachstum und bereinigter Betriebsgewinnspanne.

Außerdem gab das Unternehmen bekannt, dass der Vorstand den Rückkauf von Aktien im Wert von bis zu einer Milliarde US-Dollar genehmigt hat, was die Verwässerung durch aktienbasierte Vergütungen teilweise ausgleichen werde.

Block hat sich bemüht, die Kosten einzudämmen, um die Erträge zu steigern. Dazu gehört auch, dass es einen Teil seiner Büros in der San Francisco Bay Area aufgibt und das Einstellungstempo drosselt. CEO Jack Dorsey sagte am Donnerstag, dass er dasselbe noch einmal vorhabe, indem er die Mitarbeiterzahl des Unternehmens auf 12.000 begrenzt. "Bis wir das Gefühl haben, dass das Wachstum des Geschäfts das Wachstum des Unternehmens deutlich übersteigt", zitiert Bloomberg Dorsey aus einem Brief an die Aktionäre. "Wir wissen, dass das Gegenteil der Fall ist."

Die Aktie haussierte im nachbörslichen Handel und stieg um 16,25 Prozent auf 51,13 US-Dollar. Seit Jahresbeginn haben die Titel rund 30 Prozent an Wert verloren. Der Analystenkonsens impliziert laut Marketscreener ein Aufwärtspotenzial von rund 67 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom Donnerstag.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion