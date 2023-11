Als größte Profiteure der weiterhin guten Marktstimmung galten am Freitag die Aktien aus dem Bankensektor, die in ihren Indizes eine Spitzenrolle einnahmen. Goldman Sachs gehörte im Dow mit 2,1 Prozent zu den größten Gewinnern. Am breiten Markt verbuchten die Titel von Morgan Stanley , US Bancorp und Bank of America Gewinne im Bereich von bis zu drei Prozent.

Ein starker Rückgang des Beschäftigungsaufbaus in den USA beschäftigte die Anleger, die darauf aufbauend auf ein Ende der Zinsspirale hoffen. "Der schwache US-Arbeitsmarktbericht verstärkt die Botschaft, dass die Arbeit der Fed erledigt ist", urteilten die Experten der ING Bank in einem Kommentar. Die steigende Arbeitslosenquote und eine sich abschwächende Lohnentwicklung bestärkten diese Ansicht.

NEW YORK (dpa-AFX) - Der starke November-Auftakt setzt sich an den US-Börsen fort. Neben einem positiv aufgenommenen US-Arbeitsmarktbericht, der die Erholungsrally nun schon den fünften Handelstag am Laufen hielt, galt es am Freitag die jüngsten Geschäftszahlen von Apple zu verarbeiten. Diese enttäuschten allerdings, wie Kursverluste bei der Aktie zeigten. Den Gesamtmarkt beeinträchtigte dies aber nur mäßig. Der anfängliche Schwung flachte in der Auftaktstunde leicht ab.

