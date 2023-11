Der letzte BYD-Verkauf von Warren Buffets Berkshire Hathaway fand am 25. Oktober statt, nur wenige Tage bevor BYD ein Rekordquartalsergebnis veröffentlichte, das einige Analysten dazu veranlasste, ihre Kursziele anzuheben. Berkshire besitzt nun weniger als acht Prozent an BYD.

BYD sei die Top-Marke, die Verbraucher in China beim Kauf eines Elektroautos in Betracht ziehen, so die Analysten von Bernstein. Sie berufen sich dabei auf ihre eigene jährliche Umfrage, die im August und September unter mehr als 1.500 chinesischen Verbrauchern durchgeführt wurde. Erstmalige Autokäufer und derzeitige Besitzer traditioneller chinesischer, koreanischer und US-amerikanischer Marken seien eher geneigt, als nächstes ein BYD-Auto zu kaufen, so die Bernstein-Analyse weiter. Die Analysten bewerten BYD mit "Outperform" und einem Kursziel von 359 Hongkong-Dollar.

Jefferies geht davon aus, dass sich die Exportverkäufe von BYD im nächsten Jahr gegenüber der diesjährigen Prognose von 200.000 im Ausland verkauften Fahrzeugen verdoppeln werden. Das Kursziel haben die Analysten auf 331 Hongkong-Dollar angehoben und die Kaufempfehlung bekräftigt.

Laut Marketscreener hat der E-Autotitel ein Kurspotenzial von über 47 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs. Seit Jahresbeginn hat die Aktie ein Minus von über sieben Prozent verzeichnet.

Warum Warren Buffett sich aus dem BYD-Investment zunehmend zurückzieht, ist weiter unklar. In einem Live-Interview mit CNBC im April sagte Warren Buffett, BYD sei ein "außergewöhnliches Unternehmen", das von einer "außergewöhnlichen Person" geführt werde. Der Altmeister denkt jedoch, dass „wir werden Dinge finden, die wir mit dem Geld machen können, bei denen ich mich besser fühle".

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion