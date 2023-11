FRANKFURT (dpa-AFX) - Hiobsbotschaften aus der Wasserstoffbranche in den USA haben am Freitag tiefe Spuren auch bei den Aktien europäischer Unternehmen hinterlassen. Lieferprobleme in der Fertigung von Brennstoffzellen und hohe Liquiditätsabflüsse beim US-Unternehmen Plug Power ließen dessen Aktienkurs im frühen vorbörslichen Handel an der Nasdaq um 30 Prozent einbrechen. Das Papier fiel damit auf den niedrigsten Stand seit mehr als drei Jahren.

In diesem tiefen Fahrwasser gerieten auch europäische Anbieter aus der Branche unter Druck. Am deutschen Markt traf es Thyssenkrupp Nucera und SFC Energy . Die Tochter von Thyssenkrupp fertigt Anlagen zur Herstellung sogenannten grünen Wasserstoffs mittels Elektrolyse. SFC Energy stellt unter anderem Wasserstoff-Brennzellen her. Die Papiere von Thyssenkrupp Nucera, die erst im Juli an die Börse gegangen waren, sackten gegen Mittag um fünfeinhalb Prozent ab. SFC Energy fielen um sechs Prozent.