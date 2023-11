JPMORGAN stuft Stabilus auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Stabilus auf "Overweight" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Die Eckdaten des Geschäftsjahres lägen auf Höhe der Markterwartungen, schrieb Analyst Akshat Kacker am Freitag in seiner ersten Reaktion. Das Wachstum scheine sich im vierten Quartal aber abgeschwächt zu haben und es gebe Margendruck./ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2023 / 07:27 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2023 / 07:27 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Stabilus Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,75 % und einem Kurs von 60,45EUR gehandelt.