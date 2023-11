Die LAC-Region (Lateinamerika und Karibik) trägt fast elf Prozent zum Gesamtumsatz von Diageo bei. Der Spirituosenhersteller erwartet jedoch einen Rückgang der Umsätze in der Region um 20 Prozent in der zweiten Jahreshälfte aufgrund makroökonomischer Druck und verändertem Verbraucherverhalten. In Europa wächst das Unternehmen trotz geopolitischer Spannungen im Nahen Osten weiter, allerdings langsamer als im vorherigen Geschäftsjahr. Die Aktie von Diageo hat seit Jahresbeginn rund 22 Prozent verloren, was Analyst Edward Mundy auch auf den Wechsel des CEO zurückführt. Die neue Chefin Debra Crew begründet die Schwäche auf dem US-Markt mit den nachlassenden Effekten der Pandemie. Analysten befürchten, dass Premium-Marken unter der Inflation leiden könnten. Weitere Informationen zur Aktie von Diageo gibt es in der Börsenlounge mit Aktienexperte Markus Weingran.

