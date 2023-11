Die Aktie des Chipherstellers Nvidia wird von verschiedenen Experten als günstig bewertet. Alec Young, Chef-Investmentstratege bei Mapsignals, und Michael Sansoterra, Chief Investment Officer bei Silvant Capital Management, weisen darauf hin, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis niedriger ist als die geschätzte Wachstumsrate des Unternehmens. Allerdings wird Nvidia mit dem 34-fachen des Umsatzes bewertet, was sie zur teuersten Aktie im S&P 500 macht. Kritiker wie Cathie Wood von Ark Invest und Robert Arnott von Research Affiliates LLC sehen in Nvidia eine potenzielle Blase. Besonders die Geschäftsbeziehungen in China stehen im Fokus, da die USA die Beschränkungen für den Verkauf von fortschrittlichen Halbleitern verschärft haben. Dennoch wird die Nvidia-Aktie von Marketscreener als "Strong-Buy" eingestuft, mit einem Kurspotenzial von knapp 33 Prozent.