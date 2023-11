Magnificent 7 trotzen Kritik - Alphabet Amazon Apple Meta Microsoft Nvidia Tesla

Es gibt jede Menge intelligente Gründe, die Aktien auch heute noch zu meiden. Doch das Risiko, dann auch künftig mit der Performance des eigenen Depots hinter den Indizes zurückzubleiben, ist groß.

Tech-Giganten und ihre Rolle im Aufschwung des S&P 500 YTD

Wer im Oktober des vergangenen Jahres, also im Tief der 2022er-Baisse, keine Technologieaktie im Portfolio hatte, hinkte mit seiner Performance den großen Indizes hinterher. Sieben US-Giganten stehen für die Erkenntnis "the winner takes it all". Mit einer Marktkapitalisierung von über meist jeweils über 1 Billionen USD haben die folgenden 7 Tech-Giganten einen großen Anteil an der Performance des S&P 500 seit Jahresbeginn (YTD):

Alphabet +47%

Amazon +67%

Apple +40%

Meta +166%

Microsoft +50%

Nvidia +221%

Tesla +70%

Kritische Betrachtung: Sollten Anleger die 'Magnificent 7' meiden oder halten?

Wer sich nicht sonderlich intensiv mit seinem Portfolio beschäftigt, hat ein paar dieser Aktien vielleicht seit einigen Jahren im eigenen Depot liegen. Doch diejenigen, die regelmäßig aktiv in die Portfoliostruktur eingreifen, haben die Aktien vermutlich inzwischen verkauft. Gründe gab es genug.



Schauen wir uns die Kritik an den jeweiligen Aktien einmal an, um besser beurteilen zu können, ob die Aktien aktuell ein Kauf sind. Denn die Rallye, die im Oktober vor einem Jahr startete, lief nur bis ins Frühjahr. Seither konsolidiert der Aktienmarkt. In diesen Tagen steht eine Fortsetzung der pausierten Rallye zur Diskussion und die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass Anleger ohne diese sieben Aktien erneut schlechter abschneiden werden als der Gesamtmarkt.

Alphabet: Kartellverfahren und die Potenziale einer Aufspaltung

Vor der Mutter von Google wird seit Monaten gewarnt, weil das Unternehmen zwei Kartellverfahren bezüglich einer möglichen Monopolstellung bei der Online-Suche sowie bei der IT für Online-Werbebuchungen am Laufen hat. Kartellstrafen würden einhergehen mit der Notwendigkeit, Unternehmensteile auszugliedern. Kritiker reden dann schnell von einer möglichen Zerschlagung des Konzerns, was Anleger natürlich aufschreckt.