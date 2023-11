Die Deutsche Bank hat Archer Aviation als Top-Pick unter den eVTOL-Unternehmen (electric vertical take-off and landing) eingestuft, aufgrund seiner hohen Liquidität. Sie bestätigt ein Kursziel von zwölf US-Dollar pro Aktie, was einen Aufwärtstrend von 100 Prozent gegenüber dem aktuellen Schlusskurs bedeutet. Archer plant, seine eVTOL-Fahrzeuge ab 2025 für städtische Taxidienste einzusetzen. Analyst Edison Yu lobt Archers Fortschritte, insbesondere die Aufnahme des Flugbetriebs mit dem Midnight-Flugzeug und die Fortschritte bei pilotenlosen Flügen. Er sieht Archer als Favoriten in der Branche. Die Liquidität des Unternehmens wird durch Zahlungen der US Air Force und Kundeneinlagen unterstützt. Auch Cathie Wood investiert seit September 2021 regelmäßig in Archer-Aviation-Aktien. Die Aktie hat sich seit Jahresbeginn mehr als verdreifacht und bietet laut Marketscreener ein Kurspotenzial von durchschnittlich rund 52 Prozent.