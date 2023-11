Verdi ruft erneut zu Protesten gegen Postbank-Schließungen auf - Hunderte Beschäftigte mobilisiert!

Die Gewerkschaft Verdi ruft erneut zu Protestaktionen gegen die geplante Schließung von fast der Hälfte der Postbankfilialen auf. An diesem Dienstag findet eine Betriebsversammlung in Gießen statt, gefolgt von einer weiteren am Donnerstag in Oldenburg. Verdi erwartet jeweils mehrere Hundert Beschäftigte. Die Deutsche Bank, zu der die Postbank gehört, hatte Ende Oktober angekündigt, bis Mitte 2026 bis zu 250 der derzeit noch 550 Postbank-Zweigstellen zu schließen. Verdi fordert "beschäftigungssichernde Maßnahmen" sowie eine vorzeitige Verlängerung des tariflichen Kündigungsschutzes.Die Ampel-Berichterstatterinnen für Verbraucherpolitik drängen auf Entschädigungen für betroffene Kunden der Postbank. In den vergangenen Monaten hatten sich Beschwerden von Postbank-Kunden gehäuft, vor allem im Zusammenhang mit einer IT-Umstellung. Die Politikerinnen fordern, dass die Deutsche Bank allen Betroffenen "schnell und freiwillig eine angemessene Entschädigung" zahlt.Die Deutsche Bank verzeichnete in den ersten neun Monaten des Jahres einen Vorsteuergewinn von 5 Milliarden Euro. Trotzdem äußern einige Anleger Zweifel an der Substanz der Bank und sehen wenig Potenzial für weiteres Wachstum. Die Aktie der Deutschen Bank hat sich in den letzten Monaten seitwärts bewegt.Die Shortseller, die auf einen Kursverfall der Deutschen Bank setzen, werden immer ruhiger. Die Aktie der Bank entwickelt sich im Vergleich zu anderen Werten nicht so positiv.

