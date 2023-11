Der Stream vom Morgen ist hier verankert:

Auf die Frage aus dem Big Picture heraus, wie tief wir in die alte Range im DAX eindringen, fanden wir zur Wochenendanalyse am 19.11.2023 eine erste Antwort. Der Bereich um 16.000 erschien hier ein relevantes Ziel (Rückblick):

Während wir in den ersten Tagen dieser Woche noch respektvoll vor diesem Bereich verweilten und eine abnehmende Volatilität sahen, bildete sich dieser Bereich als weiterer Widerstand aus (Rückblick):

Ein Sprung am Morgen des Mittwochs sorgte dann für ein erstes Ausrufezeichen mit Blick auf diese Region. Doch der erste Versuch, sich über die Hochs der Vortage zu bewegen, scheiterte.

Im Livetrading am Morgen handelte ich den Rücklauf mittels Stopp Sell Order wie folgt:

Der nachgezogene Stopp wurde später ausgelöst und es gab immer wieder schnelle Bewegungen auf der Oberseite. Dabei wurde die 16.000 fast erreicht, wie die Daten der Börse Frankfurt hier im Detail aufzeigen:

Am Chartbild mit dem Widerstandsbereich als Ganzes im Blick änderte sich jedoch nichts:

Kommen wir zur kleineren Zeiteinheit, ist der Rücklauf zum Handelsende nun wieder auf den Hochpunkten, die zum Wochenstart markiert wurden, erfolgt:

Die ersten Indikationen vom Donnerstag könnten somit, wie beim Trade gestern Morgen, einen Rücklauf in die ursprüngliche Begrenzung der Handelstage einleiten und damit eine weitere Entfernung wieder vom 16.000er-Level:

Welche Impulse gab es an der Wall Street?

Nasdaq konsolidiert das neue Jahreshoch

Zum Wochenstart erfolgte im Nasdaq die deutliche Überschreitung und damit auch die erste Notierung über 16000 Punkten in diesem Jahr:

Der Rücklauf vor den Nvidia-Zahlen am Dienstag markierte dann eine kurze Schwächephase, welche direkt zum Handelsstart aber wieder aufgeholt werden sollte:

Mit einem Sprung markierte der Nasdaq abermals ein neues Jahreshoch. Doch auch dieser Impuls wurde direkt wieder abverkauft, wie hier gut zu sehen ist:

Dieses Setup, welches ich für den DAX bereits darstellte, handelte ich dann auch an der Wall Street mit einer entsprechenden Stopp Sell Order:

Da heute ein US-Feiertag ist, bleiben die Präsenzbörsen geschlossen.

Einen Blick auf die internationalen Märkte inklusive Asien am Morgen erhältst Du hier:

Welche Termine stehen heute ausserhalb der Wall Street auf der Agenda?

Termine für Donnerstag 23.11.2023

Ohne US-Daten, die gestern schon vorgezogen wurden, konzentrieren wir uns auf die S&P Global PMI Daten fr Deutschland 9.30 Uhr und 10.00 Uhr auf EU-Basis.

Am frühen Nachmittag finden noch die EZB Accounts Aufmerksamkeit am Markt, danach dürfte die Volatilität und das Handelsvolumen etwas dünner werden

Alle Termine für den Mittwoch sind hier auf entsprechend aufgelistet:

Alle genannten Termine mit den Prognosen habe ich aus dem Wirtschaftskalender entnommen. Weitere Infos und natürlich auch Meinungen von Referenten gibt es über den Tag gestreut im langen Twitch-Stream von FIT4FINANZEN.

Weitere Quartalszahlen für die letzten Tage der Woche aus dem US-Handel habe ich Dir hier hinterlegt:

Damit wünsche ich uns beim gleich startenden Handel vorab viel Erfolg.

Dein Andreas Bernstein

