DAX erreicht die psychologische Marke von 16000

Auf die Frage aus dem Big Picture heraus, wie tief wir in die alte Range im DAX eindringen, fanden wir zur Wochenendanalyse am 19.11.2023 eine erste Antwort. Der Bereich um 16.000 erschien hier ein relevantes Ziel und damit auch die runde Marke von 16.000 Punkten (Rückblick):

Vor diesem Bereich bremste das Momentum jedoch deutlich ab. So eröffnete der Index am Donnerstag etwas leichter und bot erst einmal auf der Short-Seite ein Setup an der neuen Abwärtstrendlinie in den kleinen Zeiteinheiten an:

An die Tiefs der Vorbörse und damit an die letzte "Absprungmarke" des DAX zu den neuen Verlaufshochs kam der Index letztlich aber nicht zurück und generierte damit darunter auch kein prozyklisches Shortsignal.

Entsprechend ruhig aber bestimmt näherte sich der Index dann wieder der Oberseite und markierte auch die 16.000er-Marke letztlich. Wenn auch mühsam, wurde sie erreicht und damit der Aufwärtstrend erneut fortgesetzt:

Die Daten der Börse Frankfurt halten diesen Moment noch einmal fest und zeigen parallel auf, dass die Volatilität weiter gering ist:

Für das Gesamtbild fehlt womöglich noch ein Schlusskurs über 16000 Punkten. Kann dies heute zum Wochenausklang erreicht werden?

DAX-Vorbörse und internationaler Blick

Die Wall Street hatte gestern einen Feiertag und war zuvor mit leichten Pluszeichen aus dem Handel gegangen. Heute steht ein verkürzter Handelstag auf der Agenda an.

Alle Eckdaten auf internationaler Ebene habe ich Dir hier aufgelistet:

In der Vorbörse ist der DAX weiter fest und markierte sogar ein neues Verlaufshoch in der Nacht:

Für den ersten Handelsimpuls wäre ein Rücklauf unter die 15.980 womöglich ein kleines Short-Signal. Darunter ist jedoch mit den Vortagestiefs um 15.95x auch schon die erste Unterstützung zu finden.

Welche Termine stehen heute auf der Agenda?

Termine für Freitag den 24.11.2023

Es gibt heute im verkürzten Wall Street Handel auch noch US-Daten, die wir bereits gestern in Europa gesehen hatten und nun für die USA berichtet werden.

Zuvor ist jedoch das BIP aus Deutschland 8.00 Uhr spannend und der ifo Gecshäftsklimaindex 10.00 Uhr für einen Impuls relevant.

Alle Termine für den Mittwoch sind hier auf entsprechend aufgelistet:

Alle Termine für den Mittwoch sind hier auf entsprechend aufgelistet:

Wie gewohnt schalten wir uns zudem mit Marcus Klebe zu wichtigen Events zu und öffnent den Livetradingroom daher heute um 15.40 Uhr.

Weitere Quartalszahlen für die letzten Tage der Woche aus dem US-Handel habe ich Dir hier hinterlegt:

Damit wünsche ich uns beim gleich startenden Handel vorab viel Erfolg.

Dein Andreas Bernstein

