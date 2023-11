Berenberg-Analyst Romain Gourvil glaubt, dass es nach Jahren eher enttäuschender operativer Ergebnisse im Automobilsegment von Continental inzwischen wieder Anzeichen für eine positive Entwicklung gibt. "Nach Jahren mit unzureichender operativer Leistung in der Automotive-Sparte werden wir zuversichtlicher, was die wachsenden Margen angeht."

Besonders im wichtigen Ersatzmarkt für Reifen stehe eine Trendwende bevor, da eine schwierige Phase des Lagerabbaus nun fast abgeschlossen sei. Aufgrund dieser Entwicklungen sieht Gourvil ein überzeugendes Risiko-Rendite-Profil für die Aktie. Derzeit handelt Continental mit einem 6,8-fachen EV/EBIT und einer elfprozentigen FCF-Rendite auf Basis der Schätzungen für 2024 – ein beachtlicher Abschlag im Vergleich zum durchschnittlichen Wert der letzten zehn Jahre.

Trotz voraussichtlich schwacher Wachstumsraten in der Leichtfahrzeugproduktion in den Jahren 2024/25, könnten neue Geschäftsbereiche wie Software, digitale Displays und fortgeschrittene Fahrerassistenzsysteme (ADAS) eine Wachstumsbeschleunigung erleben. Dies würde die Margen bis 2025 auf rund 5,3 Prozent steigen lassen, deutlich über dem Konsens von vier Prozent.

Die Continental-Aktie steht seit Jahresanfang rund 18 Prozent im Plus. Berenberg-Analyst Gourvil geht davon aus, dass die Aktie in den kommenden zwölf Monaten nochmals zwanzig Prozent Aufwärtspotenzial habe. Er legt sein Kursziel bei 81 Euro fest.

Ein wichtiger bevorstehender Katalysator für die Aktie könnte der Kapitalmarkttag am 4. Dezember sein, bei dem der Fokus auf potenziell unterstützenden Kosteneinsparungen liegen dürfte. Darüber hinaus könnte die laufende Portfolioüberprüfung zu verschiedenen Ergebnissen führen, von einer wahrscheinlichen Veräußerung des Automobilteils von ContiTech bis hin zu einer umfassenderen Aufspaltung.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Zentralredaktion

Tipp aus der Redaktion: Lernen Sie in sieben Tagen mit Stefan Klotter das kleine Einmaleins der Charttechnik! Egal, ob Sie neu in der Welt der Charttechnik sind oder schon Erfahrung mitbringen: In diesem Video-Workshop wird Ihnen gezeigt, wie Sie Charttechnik gekonnt einsetzen können. Alles, was Sie brauchen, sind jeweils 10-15 Minuten morgens zum Kaffee, in der Mittagspause oder nach Feierabend. Jetzt hier kostenlos und unverbindlich mehr erfahren.